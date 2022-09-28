«Ювентус» и «Рома» нацелились на игрока из Бундеслиги

Защитник франкфурского «Айнтрахта» Эван Ндика попал в сферу интересов двух топ-клубов итальянского чемпионата. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Согласно данным инсайдера, в трансфере французского полузащитника заинтересованы туринский «Ювентус» и «Рома».

Срок действующего трудового договора 23-летнего игрока с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.