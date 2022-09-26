Лам рассказал, в чём проблема «Баварии»

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам высказался об игре сенегальского нападающего Садио Мане за мюнхенскую команду.

«Мастерство Мане не вызывает у меня никаких сомнений. Но самое важное, чтобы роли на поле были правильно распределены. Пока же я этого не вижу. Мне не понятно, как в «Баварии» распределены роли игроков. В такой команде каждый должен знать, что ему делать на поле», - передает слова Филиппа Bild.

Напомним, что «Бавария» не выигрывает в Бундеслиге уже на протяжении четырех туров. После семи туров подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице.