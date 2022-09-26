Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лам рассказал, в чём проблема «Баварии»

26 Сентября 2022 • 11:20 Комментировать

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам высказался об игре сенегальского нападающего Садио Мане за мюнхенскую команду.

«Мастерство Мане не вызывает у меня никаких сомнений. Но самое важное, чтобы роли на поле были правильно распределены. Пока же я этого не вижу. Мне не понятно, как в «Баварии» распределены роли игроков. В такой команде каждый должен знать, что ему делать на поле», - передает слова Филиппа Bild.

Напомним, что «Бавария» не выигрывает в Бундеслиге уже на протяжении четырех туров. После семи туров подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Филипп Лам Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
12:57 · Германия. Бундеслига
Слухи о переходе Мукоко в «Баварию» не соответствуют действительности
11:56 · Германия. Бундеслига
Беллингем – главная цель «Реала» на следующее трансферное окно
11:20 · Германия. Бундеслига
Лам рассказал, в чём проблема «Баварии»
06:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал трансферную цель с ценником 93 миллиона евро
00:39 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» знают, за счёт чего могут переманить Кейна из «Тоттенхэма»
25 Сентября
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» считает Кейна идеальным нападающим
22:29 · Германия. Бундеслига
Хаттон: «Беллингем стоит 147 млн евро»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Беллингем может остаться в «Боруссии» Дортмунд до 2024 года, на игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль»
17:46 · Германия. Бундеслига
​Павар рассказал о депрессии во время изоляции
11:13 · Германия. Бундеслига
Баллак назвал неожиданного претендента на чемпионство в Бундеслиге
07:17 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич обсудил с Нагельсманном результаты «Баварии»
24 Сентября
13:42 · Германия. Бундеслига
Беллингем: «Стараюсь не обращать внимание на слухи»
12:16 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл нового форварда
11:49 · Германия. Бундеслига
Игрок «Герты» Бутьюс успешно перенёс операцию по удалению опухоли
10:42 · Германия. Бундеслига
Ньянзу: «Не жалею, что в своё время перешёл в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем