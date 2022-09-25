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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Павар рассказал о депрессии во время изоляции

 
25 Сентября 2022 • 17:46 Комментировать

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о своих проблемах во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я человек. Даже если у меня есть красивый дом со спортзалом, мне нужен человеческий контакт, как и всем. Я просыпался утром, аппетита не было. Старался следить за собой, готовить, смотреть сериалы. Мне не нравится слово депрессия, но это было именно так. Я скрывал это от всех, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Я преодолел это и стал лучше как человек. Это изменило меня», - рассказал Павар Le Parisien.

В сезоне 2022/2023 Бенжамен Павар провёл восемь матчей, в которых забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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