​Павар рассказал о депрессии во время изоляции

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о своих проблемах во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я человек. Даже если у меня есть красивый дом со спортзалом, мне нужен человеческий контакт, как и всем. Я просыпался утром, аппетита не было. Старался следить за собой, готовить, смотреть сериалы. Мне не нравится слово депрессия, но это было именно так. Я скрывал это от всех, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Я преодолел это и стал лучше как человек. Это изменило меня», - рассказал Павар Le Parisien.

В сезоне 2022/2023 Бенжамен Павар провёл восемь матчей, в которых забил два гола.