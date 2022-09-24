Три бразильских клуба нацелились на игрока «Байера»

Опытный чилийский полузащитник Чарлес Арангис, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может покинуть Европу. Как информирует La Cancha, у 33-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в Южной Америке.

По сведениям источника, интерес к игроку проявляют сразу несколько бразильский клубов. В борьбе за Арангиса сойдутся «Атлетико Минейро», «Коринтианс» и «Палмейрас». Летом следующего года чилиец станет свободным агентом.

За немецкий коллектив Чарлес выступает с августа 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провел семь матчей и отметился одним забитым мячом.