Важный игрок «Баварии» получил травму в товарищеском матче

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис получил повреждение в товарищеском поединке за сборную Канады. 21-летний латераль был заменен на 60-й минуте спарринга против команды Катара. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу канадцев.

Диагноз и точные сроки восстановления футболиста будут известны после прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в девяти поединках за «Баварию», в которых отметился двумя результативными передачами.

Каналец связан контрактом с мюнхенским клубом до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.