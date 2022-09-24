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Чемпионат Германии. Бундеслига

Важный игрок «Баварии» получил травму в товарищеском матче

 
24 Сентября 2022 • 07:12 Комментировать

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис получил повреждение в товарищеском поединке за сборную Канады. 21-летний латераль был заменен на 60-й минуте спарринга против команды Катара. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу канадцев.

Диагноз и точные сроки восстановления футболиста будут известны после прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в девяти поединках за «Баварию», в которых отметился двумя результативными передачами.

Каналец связан контрактом с мюнхенским клубом до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Канады Альфонсо Дэвис
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