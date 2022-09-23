​Лунёв может восстановиться к игре с «Баварией»

В средине августа россиянин Андрей Лунёв сыграл за «Байер» в матче Бундеслиги против «Аугсбурга». По ходу игры при нанесении удара по мячу вратарь травмировал сухожилие правого бедра. С тех пор Лунёв восстанавливается.

По данным агента Антона Смирнова, которыми он поделился в «Телеграме», в настоящий момент Лунёв проходит контрольное исследование МРТ. Если результаты будут хорошими, футболист с понедельника начнёт заниматься в общей группе и будет готовиться к игре чемпионата Германии против «Баварии».

Матч между «Баварией» и «Байером» пройдёт в Мюнхене в пятницу, 30 сентября.