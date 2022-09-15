Рауш рассказал, что мешает Азмуну заиграть в Германии

Бывший защитник сборной России Константин Рауш высказался о нападающем леверкузенского «Байера» Сердаре Азмуне.

Напомним, иранский форвард перешёл в немецкий клуб из «Зенита» в январе нынешнего года. Всего в составе «Байера» он провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

По мнению Рауша, Азмуну необходимо больше времени на адаптацию в новой для себя команде.

«Возможно, он не чувствует себя комфортно в Германии. Плюс в конкурентах Петрик Шик, который сейчас играет на очень высоком уровне. Но у Азмуна есть достаточный уровень, чтобы заиграть в Бундеслиге — 100%», — приводит слова Рауша Sport24.

Напомним, что в России Азмун выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на счету нападающего нет ни одного результативного действия в шести проведённых встречах.