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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рауш рассказал, что мешает Азмуну заиграть в Германии

 
15 Сентября 2022 • 10:08 Комментировать
Байер Л
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17.09 16:30

Бывший защитник сборной России Константин Рауш высказался о нападающем леверкузенского «Байера» Сердаре Азмуне.

Напомним, иранский форвард перешёл в немецкий клуб из «Зенита» в январе нынешнего года. Всего в составе «Байера» он провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

По мнению Рауша, Азмуну необходимо больше времени на адаптацию в новой для себя команде.

«Возможно, он не чувствует себя комфортно в Германии. Плюс в конкурентах Петрик Шик, который сейчас играет на очень высоком уровне. Но у Азмуна есть достаточный уровень, чтобы заиграть в Бундеслиге — 100%», — приводит слова Рауша Sport24.

Напомним, что в России Азмун выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на счету нападающего нет ни одного результативного действия в шести проведённых встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Рауш Сердар Азмун Патрик Шик
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