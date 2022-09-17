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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» упустил победу в матче с «Вердером»

 
17 Сентября 2022 • 18:30 Комментировать
Байер Л
1:1
Вердер
окончен

Аутсайдеры чемпионата Германии «Байер» и «Вердер» провели насыщенный событиями матч седьмого тура. Перекладины звенели после ударов головой Роберта Андриха и Сердара Азмуна. На 57-й минуте Керем Демирбай открыл счет, но гости сравняли в концовке, когда Милош Велькович здорово среагировал на отскок мяча - 1:1.

Протокол игры  
Байер Л1:1Вердер
(1:0) Демирбай Керем57'  
  82'Велькович Милош (1:1)
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонИнкапье Пьеро 84' (Баккер Митчел ( 84') Андрих РобертДемирбай Керем  24' 61' (Арангис Чарлес ( 61') Фримпонг Жереми 70' (Гложек Адам ( 70') Хадсон-Одои Каллум 85' (Азмун Сердар ( 85') Диаби МуссаШик Патрик
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиСертдемир ЗиданСинкгравен ДэйлиАмири Надим
Павленка ИржиПипер Амос  88'Велькович МилошФридль МаркоГросс Кристиан 70' (Бёрк Оливер ( 70') Вайзер МитчеллШмид Романо  26'Груев Илия 80' (Рапп Николай ( 80') Юнг Антони 70' (Бьюкенен Ли ( 70') Фуллкруг НикласДукш Марвин 90' (Штарк Никлас ( 90')
Запасные: Агу ФеликсШмидт НикласДинкчи ЭренЦеттерер МихаэльСтаге Йенс
17 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

Видео

1:0. Гол Керема Демирбая (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Керема Демирбая (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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окончен Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
окончен Байер Л 1:1 Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
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