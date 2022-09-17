«Байер» упустил победу в матче с «Вердером»

Аутсайдеры чемпионата Германии «Байер» и «Вердер» провели насыщенный событиями матч седьмого тура. Перекладины звенели после ударов головой Роберта Андриха и Сердара Азмуна. На 57-й минуте Керем Демирбай открыл счет, но гости сравняли в концовке, когда Милош Велькович здорово среагировал на отскок мяча - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Демирбай Керем57'
|82'Велькович Милош (1:1)
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Инкапье Пьеро84' (Баккер Митчел (84') •Андрих Роберт•Демирбай Керем 24'61' (Арангис Чарлес (61') •Фримпонг Жереми70' (Гложек Адам (70') •Хадсон-Одои Каллум85' (Азмун Сердар (85') •Диаби Мусса•Шик Патрик
Павленка Иржи•Пипер Амос• 88'Велькович Милош•Фридль Марко•Гросс Кристиан70' (Бёрк Оливер (70') •Вайзер Митчелл•Шмид Романо• 26'Груев Илия80' (Рапп Николай (80') •Юнг Антони70' (Бьюкенен Ли (70') •Фуллкруг Никлас•Дукш Марвин90' (Штарк Никлас (90')
17 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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