​Хедира и Лам получили работу в «Штуттгарте»

Известные в прошлом футболисты сборной Германии Сами Хедира и Филипп Лам получили работу в «Штуттгарте». На официальном сайте клуба говорится о том, что Хедира и Лам стали советниками клуба.

«Они будут передавать свой опыт и знания генеральному директору клуба Александру Верле», - говорится в пресс-релизе.

В субботу, 10 сентября, «Штуттгарту» удалось набрать один балл в гостях у «Баварии» - матч завершился вничью со счётом 2:2. Теперь «швабы» будут готовиться к домашней игре против «Айнтрахта», которая запланирована на 17 число.

На текущий момент «Штуттгарт» занимает 14-е место в Бундеслиге.