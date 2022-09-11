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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Хедира и Лам получили работу в «Штуттгарте»

 
11 Сентября 2022 • 18:59 Комментировать
Штуттгарт
...
Айнтрахт Фр
17.09 16:30

Известные в прошлом футболисты сборной Германии Сами Хедира и Филипп Лам получили работу в «Штуттгарте». На официальном сайте клуба говорится о том, что Хедира и Лам стали советниками клуба. 

«Они будут передавать свой опыт и знания генеральному директору клуба Александру Верле», - говорится в пресс-релизе.

В субботу, 10 сентября, «Штуттгарту» удалось набрать один балл в гостях у «Баварии» - матч завершился вничью со счётом 2:2. Теперь «швабы» будут готовиться к домашней игре против «Айнтрахта», которая запланирована на 17 число.

На текущий момент «Штуттгарт» занимает 14-е место в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Филипп Лам Сами Хедира
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ШТУТТГАРТ АЙНТРАХТ ФР
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