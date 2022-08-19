«Бавария» хочет продлить контракт с Мусиалой

В мюнхенской «Баварии» впечатлены успешной игрой 19-летнего нападающего Джамала Мусиалы на старте сезона и готовы предложить ему новое трудовое соглашение, утверждает Bild.

Как информирует источник, контракт может быть продлен до лета 2027 года. Действующий договор между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

Мусиала является воспитанником академии «Баварии». За первую команду он дебютировал в 2020 году.

В новом розыгрыше чемпионата Германии Джамал принял участие в двух поединках, отметившись тремя забитыми мячами. Несмотря на юный возраст, трансферный ценник нападающего уже равняется 65 миллионам евро.