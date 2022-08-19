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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет продлить контракт с Мусиалой

 
19 Августа 2022 • 11:47 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» впечатлены успешной игрой 19-летнего нападающего Джамала Мусиалы на старте сезона и готовы предложить ему новое трудовое соглашение, утверждает Bild.

Как информирует источник, контракт может быть продлен до лета 2027 года. Действующий договор между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

Мусиала является воспитанником академии «Баварии». За первую команду он дебютировал в 2020 году.

В новом розыгрыше чемпионата Германии Джамал принял участие в двух поединках, отметившись тремя забитыми мячами. Несмотря на юный возраст, трансферный ценник нападающего уже равняется 65 миллионам евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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