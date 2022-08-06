Ларссон дал первый комментарий в статусе игрока «Шальке 04»

Шведский нападающий Джордан Ларссон, расторгнувший этим летом контракт с московским «Спартаком», прокомментировал свой переезд в чемпионат Германии. Игрок подписал трехлетнее соглашение с гельзенкирхенским «Шальке».

«Очень доволен трансфером. В последние месяцы я следил за этой командой и заметил, как она развивалась. С нетерпением жду возможности приступить к работе с новыми партнерами. Хочу помочь «Шальке» удачно выступить в новом сезоне», - приводит слова скандинава клубная пресс-служба.

25-летний швед выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Во второй половине прошлого сезона он играл в аренде за АИК.