Трапп интересен клубу из топ-3 Серии А

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры, немец интересен «Наполи», который как раз находится в поисках нового вратаря после ухода Давида Оспины на правах свободного агента.

32-летний немец в прошлом сезоне помог «Айнтрахту» выиграть Лигу Европы, совершив важнейший сейв в серии пенальти финального матча против «Глазго Рейнджерс». Теперь франкфуртская команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Альтернативным вариантом для «Наполи» является аренда Кепы Аррисабалаги из лондонского «Челси».