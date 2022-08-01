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Чемпионат Германии. Бундеслига

Трапп интересен клубу из топ-3 Серии А

01 Августа 2022 • 16:17 Комментировать
Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры, немец интересен «Наполи», который как раз находится в поисках нового вратаря после ухода Давида Оспины на правах свободного агента.

32-летний немец в прошлом сезоне помог «Айнтрахту» выиграть Лигу Европы, совершив важнейший сейв в серии пенальти финального матча против «Глазго Рейнджерс». Теперь франкфуртская команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Альтернативным вариантом для «Наполи» является аренда Кепы Аррисабалаги из лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Кевин Трапп Трансферы футбола - лето 2022
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