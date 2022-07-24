Нагельсманн подтвердил 30-миллионный трансфер «Баварии»

Перспективный французский нападающий Матиас Тель станет игроком мюнхенской «Баварии». Этот трансфер подтвердил главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

«В будущем Тель может стать одним из лучших нападающих мира. Он способен забивать по 40 мячей за сезон. Это точно произойдет в какой-то период его карьеры», - приводятся слова немецкого специалиста в телеграм-канале инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что трансфер 17-летнего форварда «Ренна» обойдется «Баварии» в 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Матиас провел восемь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.