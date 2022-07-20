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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла покупателей на Оскара Мингесу

20 Июля 2022 • 21:03 Комментировать

В переходе защитника «Барселоны» Оскара Мингесы заинтересованы «Сельта», «Дженоа», «Хоффенхайм» и афинский «АЕК».

Защитник не входит в планы главного тренере «Барселоны» Хави на новый сезон и близок к переходу в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo. Но трансфер может быть осложнен финансовыми условиями.

«Барселона» требует за 23-летнего футболиста 5 миллионов евро, в то время как вышеперечисленные клубы хотели бы более низкой цены.

Сам Мингеса уже попросил руководство «Барсы» как можно скорее решить вопрос с его будущим.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 19 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Дженоа Хоффенхайм АЕК Афины Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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