«Барселона» нашла покупателей на Оскара Мингесу

В переходе защитника «Барселоны» Оскара Мингесы заинтересованы «Сельта», «Дженоа», «Хоффенхайм» и афинский «АЕК».

Защитник не входит в планы главного тренере «Барселоны» Хави на новый сезон и близок к переходу в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo. Но трансфер может быть осложнен финансовыми условиями.

«Барселона» требует за 23-летнего футболиста 5 миллионов евро, в то время как вышеперечисленные клубы хотели бы более низкой цены.

Сам Мингеса уже попросил руководство «Барсы» как можно скорее решить вопрос с его будущим.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 19 матчей, отметившись 1 результативной передачей.