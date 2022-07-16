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​«Барселона» сообщила о переходе Левандовски официально

16 Июля 2022 • 19:30 Комментировать

Роберт Левандовски переходит в «Барселону». Каталонский клуб на страницах своего официального сайта сообщил о достижении договорённости с «Баварией» по трансферу 33-летнего нападающего. Впрочем, Левандовски ещё должен пройти медицинское обследование и подписать контракт. Об этом событии «сине-гранатовые» сообщат дополнительно.

За «Баварию» Роберт Левандовски выступал на протяжении восьми сезонов. За это время польский форвард записал на свой счёт 344 гола в 375 официальных поединках.

Отметим, что в августе Роберту Левандовски исполнится 34 года. При этом поляк находится в отличной форме, ведь он очень много времени уделяет тренировкам.  


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Евро-Футбол.Ру,
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