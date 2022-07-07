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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан – о трансферах «Баварии»: «Нам нужен состав, с которым мы выиграем Лигу чемпионов»

07 Июля 2022 • 01:16 Комментировать

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Нам нужна сильная команда, мы хотим собрать состав, с которым сможем выиграть Лигу чемпионов. Нам необходимо быть очень расторопными и быстро реагировать на изменения рынка. У нас есть чётко сформированная стратегия планирования трансферов», – приводит журналист Георг Хольцнер слова Кана.

«Бавария» уже сделала один громкий ход в текущее трансферное окно, переманив в свои ряды Садио Мане из «Ливерпуля». Сделка обошлась мюнхенцам в 32 млн евро. В настоящий момент главной и самой амбициозной трансферной целью клуба является покупка Маттайса де Лихта у «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан
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