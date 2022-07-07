Кан – о трансферах «Баварии»: «Нам нужен состав, с которым мы выиграем Лигу чемпионов»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Нам нужна сильная команда, мы хотим собрать состав, с которым сможем выиграть Лигу чемпионов. Нам необходимо быть очень расторопными и быстро реагировать на изменения рынка. У нас есть чётко сформированная стратегия планирования трансферов», – приводит журналист Георг Хольцнер слова Кана.

«Бавария» уже сделала один громкий ход в текущее трансферное окно, переманив в свои ряды Садио Мане из «Ливерпуля». Сделка обошлась мюнхенцам в 32 млн евро. В настоящий момент главной и самой амбициозной трансферной целью клуба является покупка Маттайса де Лихта у «Ювентуса».