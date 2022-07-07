Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ван дер Варт: «Де Лихт идеально впишется в «Баварию»

07 Июля 2022 • 01:03 Комментировать

Бывший голландский полузащитник Рафаэль ван дер Варт поддерживает трансфер своего соотечественника Маттайса де Лихта в «Баварию».

Центральный защитник «Ювентуса» – одна из приоритетных трансферных целей мюнхенцев на лето.

«Трансфер де Лихта – отличная идея, Салихамиджич [спортивный директор «Баварии»] достоин похвалы, – приводит слова ван дер Варта SPORT1. – Это правильный шаг для Маттайса, я был бы очень рад, если бы это произошло.

Де Лихт – отличный игрок. Он ещё молод, но уже отлично защищается и хорошо владеет мячом, да и как человек он тоже хорош. Маттайс идеально впишется в «Баварию», – считает экс-хавбек сборной Нидерландов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Рафаэль Ван Дер Варт Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
01:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ищет состоявшуюся звезду на роль преемника Левандовски
01:16 · Германия. Бундеслига
Кан – о трансферах «Баварии»: «Нам нужен состав, с которым мы выиграем Лигу чемпионов»
01:03 · Германия. Бундеслига
Ван дер Варт: «Де Лихт идеально впишется в «Баварию»
06 Июля
23:49 · Германия. Бундеслига
Кан высказался о возможном приходе де Лихта в «Баварию»
22:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с альтернативной целью на случай неудачи в переговорах по де Лихту
22:24 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Майнца» перешёл в английский клуб
21:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова платить де Лихту 12 млн евро в год
20:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила за де Лихта впечатляющую сумму, но «Ювентус» требует больше 1
20:21 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг предпочёл «Челси» трём зарубежным топ-клубам
20:04 · Англия. Премьер-лига
Адамс перешёл в «Лидс» официально
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Кан ответил на вопрос о возможном трансфере Роналду в «Баварию» 4
18:28 · Германия. Бундеслига
Третий бомбардир последней Лиги чемпионов Алле перешёл в дортмундскую «Боруссию» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на игрока «Баварии»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Майнца» не послушалось болельщиков клуба
14:03 · Англия. Премьер-лига
Адамс прошёл медосмотр в «Лидсе»
Все новости
Рекомендуем