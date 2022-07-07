Ван дер Варт: «Де Лихт идеально впишется в «Баварию»

Бывший голландский полузащитник Рафаэль ван дер Варт поддерживает трансфер своего соотечественника Маттайса де Лихта в «Баварию».

Центральный защитник «Ювентуса» – одна из приоритетных трансферных целей мюнхенцев на лето.

«Трансфер де Лихта – отличная идея, Салихамиджич [спортивный директор «Баварии»] достоин похвалы, – приводит слова ван дер Варта SPORT1. – Это правильный шаг для Маттайса, я был бы очень рад, если бы это произошло.

Де Лихт – отличный игрок. Он ещё молод, но уже отлично защищается и хорошо владеет мячом, да и как человек он тоже хорош. Маттайс идеально впишется в «Баварию», – считает экс-хавбек сборной Нидерландов.