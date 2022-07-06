Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан высказался о возможном приходе де Лихта в «Баварию»

06 Июля 2022 • 23:49 Комментировать

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос об интересе клуба к центральному защитнику «Ювентуса» Маттайсу де Лихту.

По данным различных источников, «Бавария» считает голландца одной из главных трансферных целей и уже предложила «Ювентусу» около 75 млн евро за 22-летнего игрока.

«Мы полностью удовлетворены уровнем наших центральных защитников на данный момент, но в то же время нам не помешало бы добавить лидерских качеств в эту зону», – приводит слова легендарного экс-вратаря журналист издания Kicker Георг Хольцнер.

«Баварии» предстоит поспорить за Маттайса де Лихта с лондонским «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Оливер Кан Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
06 Июля
23:49 · Германия. Бундеслига
Кан высказался о возможном приходе де Лихта в «Баварию»
22:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с альтернативной целью на случай неудачи в переговорах по де Лихту
22:24 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Майнца» перешёл в английский клуб
21:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова платить де Лихту 12 млн евро в год
20:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила за де Лихта впечатляющую сумму, но «Ювентус» требует больше 1
20:21 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг предпочёл «Челси» трём зарубежным топ-клубам
20:04 · Англия. Премьер-лига
Адамс перешёл в «Лидс» официально
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Кан ответил на вопрос о возможном трансфере Роналду в «Баварию» 4
18:28 · Германия. Бундеслига
Третий бомбардир последней Лиги чемпионов Алле перешёл в дортмундскую «Боруссию» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на игрока «Баварии»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Майнца» не послушалось болельщиков клуба
14:03 · Англия. Премьер-лига
Адамс прошёл медосмотр в «Лидсе»
13:20 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» отклонил вариант обмена де Лихта на Павара
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» чувствует, что не сможет потягаться с «Челси» за трансфер де Лихта
12:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не уверена в платежеспособности «Барселоны» по трансферу Левандовски
Все новости
Рекомендуем