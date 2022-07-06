Кан высказался о возможном приходе де Лихта в «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос об интересе клуба к центральному защитнику «Ювентуса» Маттайсу де Лихту.

По данным различных источников, «Бавария» считает голландца одной из главных трансферных целей и уже предложила «Ювентусу» около 75 млн евро за 22-летнего игрока.

«Мы полностью удовлетворены уровнем наших центральных защитников на данный момент, но в то же время нам не помешало бы добавить лидерских качеств в эту зону», – приводит слова легендарного экс-вратаря журналист издания Kicker Георг Хольцнер.

«Баварии» предстоит поспорить за Маттайса де Лихта с лондонским «Челси».