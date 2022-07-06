«Ювентус» отклонил вариант обмена де Лихта на Павара

«Ювентус» отклонил последнее предложение «Баварии» по трансферу защитника Маттайса де Лихта. Немецкий клуб предлагал за футболиста своего защитника Бенжамена Павара и деньги.

Туринцы хотят выручить за де Лихта 90 – 100 миллионов евро. «Бавария», в свою очередь, не собирается платить более 60 миллионов, поэтому добавила в сделку Павара, но получила отказ, сообщает Sky Germany.

Источники, близкие к туринской команде, сообщают, что на данный моментом фаворитом в гонке за голландского защитника является лондонский «Челси».

В прошедшем сезоне де Лихт провел в Серии А 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.