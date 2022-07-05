«Бавария» предлагает «Ювентусу» одного из своих игроков в обмен на де Лихта

«Бавария» готова включить Бенжамена Павара в сделку по Маттайсу де Лихту.

Мюнхенский клуб рассчитывает сократить затраты на трансфер Маттайса де Лихта, предложив услуги защитника Бенжамена Павара вместо части суммы. На данный момент туринцы не готовы принять такое предложение, сообщает Goal Italia. Руководство «бьянконери» планирует выручить с продажи голландца как можно больше средств, чтобы вложиться в дальнейшее усиление состава.

«Ювентус» занимает выжидательную позицию в надежде на то, что борьба между «Челси» и «Баварией» за подписание де Лихта поможет выгоднее продать 22-летнего игрока.