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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» начала переговоры с защитником «Ювентуса»

05 Июля 2022 • 06:43 Комментировать

Руководители мюнхенской «Баварии» уже начали переговоры по поводу трансфера голландского защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

По информации известного инсайдера Флориана Плеттенберга, представители «Баварии» и «Ювентуса» уже успешно провели первый раунд переговоров по поводу возможного трансфера 23-летнего голландского футболиста. Сам де Лихт был бы не против продолжить карьеру в мюнхенском клубе. Сумма перехода оценивается в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маттайс де Лихт провёл в итальянской лиге 31 встречу и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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