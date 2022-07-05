«Бавария» начала переговоры с защитником «Ювентуса»

Руководители мюнхенской «Баварии» уже начали переговоры по поводу трансфера голландского защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

По информации известного инсайдера Флориана Плеттенберга, представители «Баварии» и «Ювентуса» уже успешно провели первый раунд переговоров по поводу возможного трансфера 23-летнего голландского футболиста. Сам де Лихт был бы не против продолжить карьеру в мюнхенском клубе. Сумма перехода оценивается в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маттайс де Лихт провёл в итальянской лиге 31 встречу и отметился тремя забитыми мячами.