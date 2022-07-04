Зюле объяснил, почему ушёл из «Баварии» в «Боруссию» Дортмунд

Центральный защитник сборной Германии Никлас Зюле рассказал, почему решил перейти из мюнхенской «Баварии» в «Боруссию» Дортмунд.

«Уже на старте переговоров с «Боруссией» я почувствовал их большие амбиции. Мне захотелось помочь клубу достичь поставленных целей. Жду не дождусь начала сезона.

Хочу быть важным звеном в успехах команды. Я уверен, что смогу принести пользу «шмелям», - передает слова Никласа портал Goal.com.

26-летний футболист присоединился к «Боруссии» этим летом. Никлас заключил с дортмундцами долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.