«Барселона» сделает третье предложение по Левандовски в течение суток

«Барселона» приготовила для «Баварии» очередное трансферное предложение по нападающему Роберту Левандовски.

Предыдущие заявки каталонского клуба были отклонены руководством мюнхенцев. Сам Левандовски уже решил отправиться в «Барселону» и в настоящий момент ожидает, когда клубы согласуют условия трансфера. По информации журналиста Томаша Влодарчика, в течение суток «Барселона» сделает «Баварии» новое предложение – 40 млн гарантированных выплат плюс 10 млн бонусами.

Согласно недавним сообщениям СМИ, «Бавария» повысила запрашиваемую за 33-летнего польского форварда сумму с 50 до 60 млн евро.