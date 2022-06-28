Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может отправить своего нападающего на трибуны

28 Июня 2022 • 20:27 Комментировать

«Бавария» в следующем сезоне может отправить нападающего Сержа Гнабри на трибуны, сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер.

По информации источника, это случится, если игрок откажется продлевать контракт. Вингера устраивает нынешнее предложение мюнхенцев, но он недоволен отношением руководства. Действующее соглашение рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала».

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне 26-летний немец провёл за «рекордмайстер» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 65 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
21:12 · Германия. Бундеслига
Гётце высказался о переходе в «Айнтрахт»
21:02 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделает третье предложение по Левандовски в течение суток
20:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может отправить своего нападающего на трибуны
19:42 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» и «Бавария» далеки от компромисса по трансферу Левандовски слухи
18:25 · Германия. Бундеслига
Мюллер эффектно пошутил над Бэйлом 1
17:41 · Германия. Бундеслига
«Наполи» хочет купить полузащитника «Вольфсбурга»
15:53 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» выбрали лучшего игрока сезона, и это не Левандовски
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не предлагала Дембеле контракт
11:34 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала сумму, какую готова отдать за Левандовски 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб предложил 10 миллионов евро за защитника, которым прошлым летом интересовался «Спартак»
08:59 · Германия. Бундеслига
Ветеран сборной Германии назвал главного фаворита Бундеслиги - это не «Бавария»
08:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» близок к покупке нового футболиста
07:32 · Германия. Бундеслига
Куман сомневается, что «Барселоне» стоит платить 60 млн евро за Левандовски
27 Июня
15:58 · Германия. Бундеслига
Глава Ла Лиги: «Если все договорённости будут выполнены, Левандовски сможет играть за «Барселону» 2
15:35 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл замену Модричу в Бундеслиге
Все новости
Рекомендуем