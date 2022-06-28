«Бавария» может отправить своего нападающего на трибуны

«Бавария» в следующем сезоне может отправить нападающего Сержа Гнабри на трибуны, сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер.

По информации источника, это случится, если игрок откажется продлевать контракт. Вингера устраивает нынешнее предложение мюнхенцев, но он недоволен отношением руководства. Действующее соглашение рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала».

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне 26-летний немец провёл за «рекордмайстер» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 65 млн евро.