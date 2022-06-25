Полузащитник «ПСЖ» интересен трём клубам из Бундеслиги

Три клуба из немецкой Бундеслиги намерены поспорить за полузащитника «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, молодой Эрик Эбимбе стал трансферной мишенью таких клубов, как «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Байер» Леверкузен и «Айнтрахт» Франкфурт.

По сведениям от источника, «ПСЖ» потребует за своего молодого таланта 10 миллионов евро. К игроку также проявляет интерес «Ницца», но клуб вряд ли будет готов выложить за футболиста требуемые деньги.

Эбимбе в прошлом сезоне 10 раз появлялся на поле в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции. До этого полузащитник выступал на правах аренды за «Дижон» и «Гавр».