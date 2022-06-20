Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кабак готов покинуть «Шальке»

20 Июня 2022 • 14:53 Комментировать

Защитник гельзенкирхенского «Шальке 04» Озан Кабак готов покинуть команду на постоянной основе в это трансферное окно. Напомним, что прошлый сезон турок провёл на правах аренды за английский «Норвич», который по итогам кампании вылетел в Чемпионшип.

По информации от журналиста Николо Скиры, в подписании турка заинтересована французская «Ницца», которая как раз находится в поисках центрального защитника. Сам Кабак больше не хочет выступать за «Шальке 04».

Напомним, что «Шальке 04» недавно оформил возвращение в немецкую Бундеслигу. Гельзенкирхенский клуб был вынужден провести один сезон во втором дивизионе, но теперь команда вернулась в элиту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Шальке 04 Озан Кабак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
14:53 · Германия. Бундеслига
Кабак готов покинуть «Шальке»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определилась с датой презентации Мане
10:29 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ хотят подписать форварда «Штуттгарта»
07:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может подписать с Лаймером контракт на 5 лет
06:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «ПСЖ» сражаются за лидера «Байера»
02:00 · Германия. Бундеслига
Левандовски раздражается, когда слышит фамилию Холанна
01:28 · Германия. Бундеслига
Ольмо ограбили, украв часы стоимостью в 30 тысяч евро
01:05 · Германия. Бундеслига
Гётце вернётся в чемпионат Германии
19 Июня
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Лаймера
20:01 · Россия. Премьер-лига
«Хоффенхайм» отреагировал на новость об интересе к Сперцяну
17:50 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд готова заплатить 33 миллиона евро за форварда «Аякса»
16:58 · Германия. Бундеслига
Костич подпишет контракт с «Ювентусом» на три года
16:57 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Рассказов в «Аугсбурге»? Ну вы чего?
12:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» планирует подписать полузащитника «РБ Лейпцига»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен усилиться защитником «Байера»
Все новости
Рекомендуем