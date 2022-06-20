Кабак готов покинуть «Шальке»

Защитник гельзенкирхенского «Шальке 04» Озан Кабак готов покинуть команду на постоянной основе в это трансферное окно. Напомним, что прошлый сезон турок провёл на правах аренды за английский «Норвич», который по итогам кампании вылетел в Чемпионшип.

По информации от журналиста Николо Скиры, в подписании турка заинтересована французская «Ницца», которая как раз находится в поисках центрального защитника. Сам Кабак больше не хочет выступать за «Шальке 04».

Напомним, что «Шальке 04» недавно оформил возвращение в немецкую Бундеслигу. Гельзенкирхенский клуб был вынужден провести один сезон во втором дивизионе, но теперь команда вернулась в элиту.