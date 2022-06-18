Хинтереггер – о переходе Мане: «Отличная новость для Бундеслиги»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер прокомментировал скорый приход Садио Мане в «Баварию».

30-летний сенегалец уже дал согласие на переход, а мюнхенский клуб согласовал условия трансфера с «Ливерпулем». Сделка состоится в ближайшее время.

«Садио – невероятный игрок, – заявил Хинтереггер в интервью Sky Sport. – Я знаком с ним по игре в «Зальцбурге». Защитникам Бундеслиги будет непросто его остановить. Его переход – отличная и очень важная новость для немецкой лиги. Великолепный игрок в самом расцвете сил», – отметил защитник действующих победителей Лиги Европы.