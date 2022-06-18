Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хинтереггер – о переходе Мане: «Отличная новость для Бундеслиги»

18 Июня 2022 • 20:42 Комментировать

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер прокомментировал скорый приход Садио Мане в «Баварию».

30-летний сенегалец уже дал согласие на переход, а мюнхенский клуб согласовал условия трансфера с «Ливерпулем». Сделка состоится в ближайшее время.

«Садио – невероятный игрок, – заявил Хинтереггер в интервью Sky Sport. – Я знаком с ним по игре в «Зальцбурге». Защитникам Бундеслиги будет непросто его остановить. Его переход – отличная и очень важная новость для немецкой лиги. Великолепный игрок в самом расцвете сил», – отметил защитник действующих победителей Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Айнтрахт Франкфурт Мартин Хинтереггер Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
20:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» претендует на защитника сборной Германии
20:42 · Германия. Бундеслига
Хинтереггер – о переходе Мане: «Отличная новость для Бундеслиги»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Соса – приоритет «Челси» на замену Алонсо
14:31 · Россия. Премьер-лига
Скаут «Аугсбурга»: «Мы никогда не интересовались Рассказовым»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может продолжить карьеру в немецком клубе
12:32 · Англия. Премьер-лига
Мане во вторник пройдёт медосмотр для перехода в «Баварию»
11:33 · Германия. Бундеслига
У Гётце есть три варианта для продолжения карьеры
09:13 · Германия. Бундеслига
«Байер» отправил конкурента Лунёва в «Унион»
01:41 · Англия. Премьер-лига
Мане подпишет контракт с «Баварией» во вторник
17 Июня
23:22 · Германия. Бундеслига
Гётце может вернуться в Бундеслигу
23:13 · Англия. Премьер-лига
Агент Левандовски пояснил, почему Роберт не хочет в АПЛ
22:01 · Германия. Бундеслига
Агент Забитцера: «Он останется в «Баварии», если сам того пожелает»
21:02 · Англия. Премьер-лига
Каррагер попрощался с Мане: «Настоящая легенда «Ливерпуля»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Левандовски отказал английскому клубу
20:22 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о Мане: «Садио переходит в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем