У Гётце есть три варианта для продолжения карьеры

У полузащитника ПСВ Эйндховен Марио Гётце в данный момент есть три варианта для продолжения карьеры. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, в трансфере немца заинтересованы франкфуртский «Айнтрахт», лиссабонская «Бенфика» и «Интер» Майами.

Сообщается, что все перечисленные клубы готовы активировать сумму отступных Гётце в 4 миллионов евро, которая прописана в контракте с ПСВ. Теперь игроку предстоит принять решение, в какой клуб он хочет перейти.

Напомним, что Гётце провёл за ПСВ полтора сезона. До этого 30-летний футболист выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию», где так и не смог раскрыться.