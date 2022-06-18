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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» отправил конкурента Лунёва в «Унион»

18 Июня 2022 • 09:13 Комментировать

Руководители леверкузенского «Байера» отправили голкипера Леннарта Грилля в аренду в берлинский клуб «Унион».

Как сообщает пресс-служба берлинской команды, 23-летний немецкий вратарь официально ушёл в аренду в «Унион» до лета 2023 года. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Леннарт Грилль уже выступал в аренде в норвежском клубе «Бранн», но вратарь также успел провести одну встречу в Бундеслиге в составе «Байера».

Напомним, что в составе «Байера» выступает российский голкипер Андрей Лунёв, который пока не стал первым номером в клубе из Леверкузена.

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Леннарт Грилль
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