«Байер» отправил конкурента Лунёва в «Унион»

Руководители леверкузенского «Байера» отправили голкипера Леннарта Грилля в аренду в берлинский клуб «Унион».

Как сообщает пресс-служба берлинской команды, 23-летний немецкий вратарь официально ушёл в аренду в «Унион» до лета 2023 года. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Леннарт Грилль уже выступал в аренде в норвежском клубе «Бранн», но вратарь также успел провести одну встречу в Бундеслиге в составе «Байера».

Напомним, что в составе «Байера» выступает российский голкипер Андрей Лунёв, который пока не стал первым номером в клубе из Леверкузена.