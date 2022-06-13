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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Валенсия» и «Хоффенхайм» поборются за Мингесу

13 Июня 2022 • 20:43 Комментировать

Защитнику «Барселоны» Оскару Мингесе не находится места в команде Хави, поэтому он вынужден искать себе другой клуб.

По данным Mundo Deportivo, испанец не входит в планы главного тренера «Барсы» Хави. Каталонский клуб рассчитывает получить хотя бы 5 миллионов евро с его продажи.

Источник утверждает, что желаемую сумму за защитника могут заплатить «Валенсия» и «Хоффенхайм».

В прошлом сезоне 23-летний воспитанник «Барселоны» сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость по данными портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Хоффенхайм Бундеслига Ла Лига Оскар Мингеса
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