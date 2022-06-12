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Спортивный директор «Баварии»: «Рады приходу Гравенберха, его хотели все»

12 Июня 2022 • 00:34 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил подписание 20-летнего Райана Гравенберха и поделился мнением о трансфере.

«Райан подписал контракт с «Баварией». Мы завершили сделку и очень рады, что он прибыл сюда и может начать работать с нами. Райан – один из главных талантов европейского футбола. Все хотели видеть его у себя, – приводит слова Салихамиджича Bild. – Он очень хорош в полузащите, отлично справляется в ограниченном пространстве и обладает великолепной техникой. Он представляет угрозу в атаке, но также способен и защищаться. Райан продолжит своё развитие с нами», – отметил спортивный директор мюнхенцев.

Гравенберх перешёл в «Баварию» из амстердамского «Аякса», в системе которого находился с 8-летнего возраста.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх
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