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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер поделился мнением о том, когда завершится гегемония «Баварии» в Бундеслиге

04 Июня 2022 • 00:02 Комментировать

Лидер «Баварии» Томас Мюллер рассказал о многолетнем доминировании своего клуба в немецком футболе.

В прошедшем сезоне мюнхенцы в десятый раз подряд сумели завоевать титул Бундеслиги.

«Скоро ли это прекратится? Я не один ответственен за результат, но мой ответ – ни в коем случае! – заявил Мюллер, поучаствовавший во всех десяти чемпионствах «Баварии» с 2013 года. – Мы всегда предельно мотивированы, нас постоянно подстёгивают высокие ожидания. Не вижу ничего, что могло бы нас остановить.

Думаю, в ближайшие годы «Бавария» продолжит набирать 75-85 очков за сезон в Бундеслиге. Всем, кто хочет нас обойти, придётся выступить ещё лучше», – отметил 32-летний немец.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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