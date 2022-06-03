«Бавария» установила ценник на Гнабри

Мюнхенская «Бавария» определилось со стоимостью вингера Сержа Гнабри, отказавшегося продлевать контракт.

По данным немецкой прессы, 26-летний игрок отклонил последнее контрактное предложение «Баварии». Стороны ещё могут прийти к согласию, но в настоящий момент это маловероятно, поскольку новые переговоры не предвидятся. Согласно сведениям Sky Sport News, если сделка так и не будет заключена, «Бавария» согласится продать Гнабри этим летом за 40 млн евро.

За ситуацией следят мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», однако предложений пока не поступало.

Действующий контракт Сержа Гнабри с «Баварией» истекает через год.