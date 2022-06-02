Первые слова экс-тренера «Динамо» Шварца после назначения в «Герту»

Немецкий специалист Сандро Шварц, сменивший московское «Динамо» на берлинскую «Герту», прокомментировал свое назначение.

«Я повел несколько отличных бесед с руководством «Герты». Хочу вернуть эту команду в прежнюю форму. Клуб прошел через непростой период, и я намерен перевернуть все в положительную сторону. Собираюсь привнести в коллектив энергичность и радость», - передает слова специалиста пресс-служба берлинского клуба.

Напомним, что трудовое соглашение специалиста с немецким клубом рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги «Герта» финишировала на 16-м месте.