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Чемпионат Германии. Бундеслига

Первые слова экс-тренера «Динамо» Шварца после назначения в «Герту»

02 Июня 2022 • 11:18 Комментировать

Немецкий специалист Сандро Шварц, сменивший московское «Динамо» на берлинскую «Герту», прокомментировал свое назначение.

«Я повел несколько отличных бесед с руководством «Герты». Хочу вернуть эту команду в прежнюю форму. Клуб прошел через непростой период, и я намерен перевернуть все в положительную сторону. Собираюсь привнести в коллектив энергичность и радость», - передает слова специалиста пресс-служба берлинского клуба.

Напомним, что трудовое соглашение специалиста с немецким клубом рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги «Герта» финишировала на 16-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Сандро Шварц
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