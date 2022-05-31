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«Айнтрахт» подписал молодого хорватского защитника

31 Мая 2022 • 12:56 Комментировать

Франкфуртский «Айнтрахт» подписал соглашение с молодым хорватским защитником «Риеки» Хрвое Смолчичем.

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, «орлы» подписали с 21-летним хорватским футболистом долгосрочный контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера неизвестна, но авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость молодого игрока всего лишь в два миллиона евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне Хрвое Смолчич провёл в хорватском чемпионате в составе «Риеки» 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. В активе защитника также девять жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Риека Хрвое Смолчич
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