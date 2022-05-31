«Айнтрахт» подписал молодого хорватского защитника

Франкфуртский «Айнтрахт» подписал соглашение с молодым хорватским защитником «Риеки» Хрвое Смолчичем.

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, «орлы» подписали с 21-летним хорватским футболистом долгосрочный контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера неизвестна, но авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость молодого игрока всего лишь в два миллиона евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне Хрвое Смолчич провёл в хорватском чемпионате в составе «Риеки» 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. В активе защитника также девять жёлтых карточек.