Полузащитник «Боруссии» Брандт назвал свою слабую сторону

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт рассказал журналистам о своей слабой стороне.

Брандт сказал, что ни с одним из тренеров в карьере у него не было проблем в атаке, а вот с игрой в обороне всё сложнее. Полузащитник отметил, что многие наставники критиковали его за слабую защиту, так что для него это является большой проблемой. Немец добавил, что исправить этот аспект достаточно сложно, ведь всё зависит от скорости принятия решений.

Напомним, что в этом сезоне Юлиан Брандт провёл в немецком чемпионате 31 матч. Полузащитник забил девять мячей и сделал восемь ассистов.