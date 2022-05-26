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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гласнер может заменить Анчелотти в «Реале»

26 Мая 2022 • 08:36 Комментировать

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер может стать преемником Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

На данный момент руководство испанского клуба не намерено освобождать Анчелотти со своего поста, однако, по информации Bild, уже составлен список из пяти претендентов, которые в будущем могут стать главным тренером «Реала». Одним из них является наставник «Айнтрахта».

Гласнер в этом году привел немецкий клуб к победе в Лиге Европы и обеспечил «Айнтрахту» участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Сообщается также, что Гласнером интересуется «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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