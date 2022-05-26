Гласнер может заменить Анчелотти в «Реале»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер может стать преемником Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

На данный момент руководство испанского клуба не намерено освобождать Анчелотти со своего поста, однако, по информации Bild, уже составлен список из пяти претендентов, которые в будущем могут стать главным тренером «Реала». Одним из них является наставник «Айнтрахта».

Гласнер в этом году привел немецкий клуб к победе в Лиге Европы и обеспечил «Айнтрахту» участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Сообщается также, что Гласнером интересуется «Тоттенхэм».