Левандовски застали в раздевалке за обсуждением контракта с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был замечен собственными одноклубниками за обсуждением деталей контракта с «Барселоной» по телефону в командной раздевалке.

Форварду пришлось перейти на польский язык, но футболисты «Баварии», тем не менее, отчетливо разобрали слово «Барселона» во время телефонного разговора.

Контракт Левандовски с «Баварией» заканчивается летом следующего года, и нападающий ясно дал понять, что не собирается продлевать соглашение. Ранее боссы мюнхенского клуба настаивали на том, чтобы игрок полностью отработал условия соглашения, однако, в последнее время появляется все больше доказательств, что Левандовски перейдет в каталонский клуб.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.