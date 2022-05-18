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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле объяснил, почему перешёл из «Баварии» в «Боруссию»

18 Мая 2022 • 11:55 Комментировать (1)

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле рассказал, чем руководствовался при переходе в дортмундскую «Боруссию». Игрок пополнит ряды «шмелей» по завершении текущего сезона.

«У меня не было ни капли сомнения. Я уверен, что смогу выиграть титулы с «Боруссией». Мы поборемся за чемпионство в Германии.

Почему именно Дортмунд? Я сказал своему агенту, что если клуб убедит меня своим проектом, то мне будет все равно на финансовую составляющую. Я уже заработал много денег, поэтому не переживаю о будущем», - цитирует Никласа Bayern & Germany.

За «Баварию» Зюле выступал с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Никлас Зюле
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