Зюле объяснил, почему перешёл из «Баварии» в «Боруссию»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле рассказал, чем руководствовался при переходе в дортмундскую «Боруссию». Игрок пополнит ряды «шмелей» по завершении текущего сезона.

«У меня не было ни капли сомнения. Я уверен, что смогу выиграть титулы с «Боруссией». Мы поборемся за чемпионство в Германии.

Почему именно Дортмунд? Я сказал своему агенту, что если клуб убедит меня своим проектом, то мне будет все равно на финансовую составляющую. Я уже заработал много денег, поэтому не переживаю о будущем», - цитирует Никласа Bayern & Germany.

За «Баварию» Зюле выступал с 2017 года.