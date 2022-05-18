Загаду летом уйдёт из «Боруссии»

Французский защитник «Боруссии» Дан-Аксель Загаду этим летом покинет дортмундскую команду на правах свободного агента.

Пресс-служба «шмелей» официально объявила о том, что соглашение с 22-летним французским футболистом не будет продлено, так что этим летом защитник покинет дортмундский клуб. Напомним, что «Боруссия» решила не подписывать новый контракт с Загаду, так как игрок слишком часто травмируется. Сейчас француз восстанавливается после травмы колена.

Напомним, что Дан-Аксель Загаду провёл в этом сезоне в немецкой лиге 15 матчей, в которых получил две жёлтые карточки.