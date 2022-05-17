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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» готов заплатить 20 млн евро за полузащитника «Шахтёра»

17 Мая 2022 • 11:45 Комментировать

Боссы леверкузенского «Байера» собираются в летнее трансферное окно подписать молодого украинского полузащитника донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика.

По информации Sky Sport, леверкузенская команда готова выложить за 21-летнего украинского футболиста около 20 миллионов евро. Руководители «Байера» уже договорились с Мудриком о контракте до лета 2027 года, так что теперь осталось уладить последние детали трансфера с представителями донецкой команды.

Напомним, что в этом сезоне Михаил Мудрик провёл в украинском чемпионате в составе «Шахтёра» 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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