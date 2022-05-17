Брекало решил вернуться из «Торино» в «Вольфсбрг»

Хорватский полузащитник Йосип Брекало, выступающий на правах арендного соглашения за «Торино», решил летом вернуться в немецкий «Вольфсбург».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководители туринской команды хотели выкупить права на 23-летнего хорватского футболиста, но Брекало всё же принял решение этим летом вернуться в «Вольфсбург». «Быки» могли выкупить полузащитника у немецкой команды за 11 миллионов евро.

В этом сезоне Йосип Брекало провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. Полузащитник отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.