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Чемпионат Германии. Бундеслига

Брекало решил вернуться из «Торино» в «Вольфсбрг»

17 Мая 2022 • 10:30 Комментировать

Хорватский полузащитник Йосип Брекало, выступающий на правах арендного соглашения за «Торино», решил летом вернуться в немецкий «Вольфсбург».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководители туринской команды хотели выкупить права на 23-летнего хорватского футболиста, но Брекало всё же принял решение этим летом вернуться в «Вольфсбург». «Быки» могли выкупить полузащитника у немецкой команды за 11 миллионов евро.

В этом сезоне Йосип Брекало провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. Полузащитник отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вольфсбург Йосип Брекало
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