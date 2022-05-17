«Бавария» связалась с «Аяксом» по трансферу Тимбера

«Бавария» сделала запрос «Аяксу» по трансферу защитника Юррьена Тимбера. Футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн стремится укрепить оборонительные порядки мюнхенского клуба в летнее межсезонье. «Бавария» уже подала запрос голландскому клубу о стоимости Тимбера, сообщает Sky Sports.

К игроку также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», главным тренером которого летом станет нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

В этом сезоне Тимбер провел в чемпионате Голландии 30 игр, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.