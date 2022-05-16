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Чемпионат Германии. Бундеслига

Полузащитник «Шахтёра» Мудрик: Хочу перейти в «Байер»

16 Мая 2022 • 15:40 Комментировать

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик признался, что хотел бы сменить клуб.

«Я игрок «Шахтёра», но был бы очень рад, если бы мой клуб принял предложение «Байера». Я решил для себя, что это единственный клуб, к которому я хочу присоединиться», — приводит слова Мудрика Sportarena.

21-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 19 матчах, забил два мяча и сделал девять голевых передач с учетом всех турниров.

Контракт донецкого клуба с футболистом рассчитан до 2026 года, стоимость Мудрика согласно порталу transfermarkt составляет четыре миллиона евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкий «Байер» заинтересован в переходе украинского хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик Байер Леверкузен
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