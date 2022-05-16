Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Капитан «Витесса» перейдёт в «Унион Берлин»

16 Мая 2022 • 09:50 Комментировать

Защитник голландского «Витесса» Данило Духи продолжит свою карьеру в Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, капитан «жёлто-чёрных» на правах свободного агента перейдёт в «Унион Берлин». Контракт подписан до 2025 года. У игрока было несколько предложений, но он выбрал берлинский клуб, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиги Европы.

Данило перешёл в «Витесс» в 2018 году из второй команды «Аякса» за 250 тыс евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в три млн евро.

В текущем сезоне 23-летний голландец провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых сумел забить четыре мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Витесс Унион Берлин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
10:12 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» собирается выкупить защитника «Арсенала»
09:50 · Германия. Бундеслига
Капитан «Витесса» перейдёт в «Унион Берлин»
09:08 · Германия. Бундеслига
Мэр Севильи о финале Лиги Европы: «Город готов к приезду фанатов»
07:40 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может заменить Мбаппе форвардом из Бундеслиги
00:27 · Германия. Бундеслига
Фавр может вернуться к рулю мёнхенгладбахской «Боруссии»
00:20 · Германия. Бундеслига
Тедеско выиграл 60% матчей в «РБ Лейпциге», это лучший показатель за всю историю клуба
15 Мая
17:28 · Германия. Бундеслига
Хёнесс резко высказался а адрес Левандовски
17:06 · Германия. Бундеслига
Кан прокомментировал ситуацию вокруг Левандовски
13:48 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» заявил, что Левандовски не покинет клуб нынешним летом
13:07 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о ситуации с Левандовски: Для нас это стимул искать нового форварда
12:57 · Германия. Бундеслига
Мюллер высказался о возможном уходе Левандовски
12:47 · Германия. Бундеслига
Лунёв не собирается возвращаться в РПЛ
12:45 · Германия. Бундеслига
Витсель попрощался с болельщиками «Боруссии»
11:21 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту
11:09 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» хочет заменить Суареса топ-бомбардиром Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем