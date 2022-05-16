Капитан «Витесса» перейдёт в «Унион Берлин»

Защитник голландского «Витесса» Данило Духи продолжит свою карьеру в Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, капитан «жёлто-чёрных» на правах свободного агента перейдёт в «Унион Берлин». Контракт подписан до 2025 года. У игрока было несколько предложений, но он выбрал берлинский клуб, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиги Европы.

Данило перешёл в «Витесс» в 2018 году из второй команды «Аякса» за 250 тыс евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в три млн евро.

В текущем сезоне 23-летний голландец провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых сумел забить четыре мяча.