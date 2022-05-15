Левандовски дал комментарий по своему будущему в «Баварии»

Звездный центрфорвард Роберт Левандовски высказался насчет своего будущего. Поляк подчеркнул, что не планирует оставаться в мюнхенской «Баварии».

«Я провел встречу со спортивным директором и сказал ему, что не стану подписывать новое соглашение. Мы должны теперь подумать о будущем», - передает слова 33-летнего нападающего Sky Sport Germany.

Срок действующего трудового соглашения Левандовски с немецким грандом истекает летом 2023 года. Ранее в СМИ сообщалось, что заинтересованность в трансфере Роберта проявляет каталонская «Барселона».