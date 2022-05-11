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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила судьбу Сане

11 Мая 2022 • 17:30 Комментировать (2)

Мюнхенская «Бавария» определилась с дальнейшей судьбой атакующего полузащитника Лероя Сане, потерявшего стабильное место в стартовом составе команды.

Несмотря на спад в игре, боссы клуба не планируют продавать вингера в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Sport1.de.

26-летний футболист присоединился к «Баварии» летом 2020 года, перебравшись из «Манчестер Сити». Его действующий контракт с клубом истекает по окончании сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Лерой забил семь голов и отдал семь ассистов в 31 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
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