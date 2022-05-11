«Бавария» решила судьбу Сане

Мюнхенская «Бавария» определилась с дальнейшей судьбой атакующего полузащитника Лероя Сане, потерявшего стабильное место в стартовом составе команды.

Несмотря на спад в игре, боссы клуба не планируют продавать вингера в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Sport1.de.

26-летний футболист присоединился к «Баварии» летом 2020 года, перебравшись из «Манчестер Сити». Его действующий контракт с клубом истекает по окончании сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Лерой забил семь голов и отдал семь ассистов в 31 матче.