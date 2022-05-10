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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаманн заявил, что «Баварии» не хватает опорного полузащитника

10 Мая 2022 • 14:17 Комментировать

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн считает, что полузащитники клуба Леон Горецка и Йозуа Киммих не до конца справляются с игрой в середине поля.

«Киммих не разрушитель. Он хочет настроить нападение, но ему нужно обеспечить стабильность и баланс. Он не выполняет эту основную задачу», — написал Хаманн в колонке Kicker.

Экс-футболист считает, что, учитывая нестабильность защитников «Баварии», клуб нуждается в настоящем опорном полузащитнике.

«Я не думаю, что Киммих готов пожертвовать собой ради команды на позиции шестого номера. Для «шестерки» главное – организация. Она одинаково играет как при счете 3:0, так и при счете 0:3», - добавил Хаманн.

В этом сезоне Киммих провел в Бундеслиге 27 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дитмар Хаманн Йозуа Киммих
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