Вирц – приоритетная трансферная цель для «Барселоны» на 2023 год

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц является главной трансферной целью «Барселоны» в летнее межсезонье 2023 года.

Футболист перешел в «Байер» в январе 2020 года. В мае он уже начал выступать за первую команду, а вскоре 19-летний игрок стал ключевым футболистом немецкого клуба. Игра Вирца привлекла внимание «Баварии», «Реала» и «Ньюкасла». «Барселона» также заинтересована в футболисте. Тем не менее, в данный момент Вирц залечивает травму, которая выбила его из строя до конца сезона. Каталонский клуб планирует приобрести футболиста летом 2023 года.

В этом сезоне Вирц провел в Бундеслиге 24 матча, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.