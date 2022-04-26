«Ювентус» может подписать защитника «Хоффенхайма»

Боссы туринского «Ювентуса» могут в летнее трансферное окно подписать немецкого защитника Давида Раума из «Хоффенхайма».

По информации Goal.com, туринская команда хочет летом подписать 24-летнего немецкого футболиста. На подписании Раума настаивает главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Итальянский специалист считает, что защитник идеально подходит под его игровую систему. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Давида в 17 миллионов евро.

В этом сезоне Давид Раум провёл в немецком чемпионате 29 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и девять ассистами.